Rüzgar binanın dış cephe kaplamasını parçaladı

Olay, Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Kent genelinde gece yarısı etkisini artıran rüzgar, 12 katlı binanın dış cephe kaplamalarını yerinden söktü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Binadan kopan parçalar, aşağıda park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. İki otomobilin zarar gördüğü olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis binanın çevresinde güvenlik önemi alırken, itfaiye ekipleri kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.