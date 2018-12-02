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Rüzgar enerjisiyle 200 bin dekar alan sulanacak

Konya'nın Hüyük ilçesinde kurulan 30'ar metre çapındaki 2 rüzgar gülünden oluşturulan santralde üretilecek enerjiyle, 200 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

DHA | 02.12.2018 - 12:46..
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Hüyük'e bağlı o dönem belde statüsünde olan İlmen Mahallesi Yassıyurt mevkiinde kurulan 2 rüzgar gülüyle, ilçedeki tarımsal sulamanın enerji ihtiyacı karşılanacak. Hüyük Ziraat Odası tarafından 2009 yılında ilk adımı atılan rüzgar enerjisi santrali projesine, Kalkanma Bakanlığı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi destek verdi.

2019'DA ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Santralde 60'ar metre yüksekliğinde 30'ar metre çapında iki rüzgar türbini bulunduğunu ifade eden dönemin İlmen Belde Belediye Başkanı ve Hüyük Ziraat Odası eski Başkanı Hürriyet Şahin, santralin 2019 yılında elektrik üretmeye başlayacağını kaydetti.

Rüzgar enerjisiyle 200 bin dekar alan sulanacak

"PROJEMİZ TÜRKİYE 2'NCİSİ OLARAK ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Lisansının ise Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini ifade eden Şahin, ''Rüzgar enerji santralimiz, bölgenin tarımsal sulamada kullanılacak enerjiyi karşılaması amacıyla kuruldu. 2009 yılında Ege Üniversitesi ile hazırladığımız projeyi Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunduk. Fakat ödenek yetersizliğinden dolayı o dönem gerçekleştirilemedi.  2013 yılında dönemin Başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız projemizi Türkiye ikincisi olarak ödüllendirdi. Şu ana kadar bu proje 3-4 yıl olgunlaşma süreci geçirdi.''

Rüzgar enerjisiyle 200 bin dekar alan sulanacak


200 BİN DEKAR ALAN YARARLANACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 200 bin dekar alanın bundan faydalanacağını belirten Şahin, "Burası Beyşehir Gölü'ne kuş uçumu 15 kilometre mesafede uzaklıkta. Projeyle birlikte Hüyük'teki çiftçimizin sulama derdi kalmayacak. Bölgemizde 15 bin 500 nüfusumuz var. Bu projeyi devreye soktuğumuzda, bu bölgemizin bütün kooperatiflerinin hatta dışardan gelecek özel müteşebbislerin bile enerjisine yeteceğini düşünüyoruz. 200 bin dekarlık toprağın tamamının sulanmasını hedefliyoruz. Bölgemizde rüzgar esintimiz oldukça yüksek. Bunu enerjiye dönüştüreceğiz. Yani halk diliyle, su var, toprak var, enerji var, un var, yağ var, şeker var, helvayı da çiftçimiz yapacak." diye konuştu.

Rüzgar enerjisiyle 200 bin dekar alan sulanacak

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