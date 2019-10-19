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Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

6 yıl önce cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar, evlat edinmeye gerek kalmadan eşi Tuğba Erkoçlar ile bebek sahibi olabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 15:35..
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Emret Komutanım dizisinde fotoğrafçı Fato karakteriyle hafızalara kazınmasının ardından sessizliğe bürünen Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek erkek olmuş ve iki yıl önce de evlenerek yeniden gündeme gelmişti.

"İLK ÇOCUĞUMUZ KENDİMİZİN OLACAK"

Önceki gün ise bir mekanın açılışına katılan Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Erkoçlar ile evlat edinip edinmeyecekleri hakkında sorulan bir soruya yanıt verdi. Erkoçlar; Evlat edinmek belki daha sonra olabilir ancak ilk çocuğumuz kendimizin olacak. Artık bu mümkün.

Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

"HAYRANLARIM ÇOK YAKIN DURUYOR BEN UTANIYORUM"

Öte yandan eşi hakkında sorulan kıskançlık sorusuna da yanıt veren Rüzgar Erkoçlar, şu ifadeleri kullandı: “Tuğba hiç kıskanç değildir. Çünkü ben nasıl davranmam gerektiğini bilirim. Kadın hayranlarım fotoğraf çektirmek için yanıma geldiklerinde erkeklere göre daha yakın duruyorlar. Hatta ben utanıyorum artık, biraz daha şu tarafa gidebilir misiniz? diyorum”.

Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

Rüzgar Erkoç'tan babalık açıklaması

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