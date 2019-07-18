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Rüzgardan kırılan ağaç dalı, yürüyenlerin üzerine düştü

Aksaray'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

DHA | 18.07.2019 - 06:40..
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Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, bu sırada bölgeden geçen Abdullatif Uygur ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. Minik Mirali, göğüs bölgesine isabet eden dallarla yaralandı.

Rüzgardan kırılan ağaç dalı, yürüyenlerin üzerine düştü

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mirali, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullatif Uygur ise kendi imkanıyla hastaneye gitti. Tedaviye alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ağaç dallarının kopma anı ise mobese kameralarının görüntülerine anbean yansıdı.

Rüzgardan kırılan ağaç dalı, yürüyenlerin üzerine düştü

Rüzgardan kırılan ağaç dalı, yürüyenlerin üzerine düştü

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