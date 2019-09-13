taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6889
Euro
6.3026
Altın
1490.18
Borsa
103071.8
Gram Altın
272.655
Bitcoin
58708.61

S-400 ekipmanlarının Türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzer

Rusya cephesinden S-400'lerin tedarikine dair açıklama geldi ancak füzelerin ne zaman savaş durumuna geçeceğinin henüz belirlenmediği söylendi.

DHA | 13.09.2019 - 18:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rus S-400 sistemlerinin teçhizatının Türkiye'ye tedarikinde sona yaklaşılıyor.

Ancak, birçok göreve bağlı oldukları için sistemlerin savaş görevine gireceği belirli tarihler hala bilinmiyor.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada "S-400 Triumf füze sistemlerinin ekipmanlarının tedariki tamamlanmak üzere" dedi.

S-400 ekipmanlarının Türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzer

İkinci S-400 füze sistemi tedarikinin muhtemel teslimatları ve ilk füze sistemi tedarikinin ne zaman savaş görevine başlayacağı hakkındaki müzakerelerin ne seviyede olduğu sorusuna cevap veren Uşakov, "Henüz bilmiyorum, bu karmaşık bir soru. Bu konuda ekipman tedariki, uzmanların eğitimi ve daha bir çok faktör var. Bu yüzden şimdilik bir tarih belirtmek doğru olmaz" dedi.

S-400 ekipmanlarının Türkiye'ye tedariki tamamlanmak üzer

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

Evden kaçan kardeşler: Kandırıldık

624
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

330
Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

643
Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

Baklavacı kardeşlerin dükkanları kapanıyor

281
HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

795
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

161
Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

Abdülkadir Ömür doktor kurbanı oldu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir