S-400 füzesine benzettiği maketle 15 Temmuz konvoyunda

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 yılında demokrasi zaferini kutlamak ve şehitleri anmak için meydanlara inen Bursalılar, araçlarıyla konvoy yaparak uzun kuyruklar oluşturdu.

S-400 MAKETİYLE CADDELERDE TUR ATTI

Aracıyla zafer turu atan bir Bursalı vatandaş ise su borularından yaptığı S-400 maketini aracının üzerine bağlayarak, Bursa caddelerinde tur attı. Boruların üzerine S-400 yazan aracı gören vatandaşlar, o anın fotoğrafını çekmek için yarıştı. Maket S- 400’leri Türk bayraklarıyla da süsleyen vatandaş, uzun süre Bursa sokaklarında tur attı.





