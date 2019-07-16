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S-400 füzesine benzettiği maketle 15 Temmuz konvoyunda

15 Temmuz Demokrasi Zaferi konvoyuna bir vatandaş, aracının üzerine koyduğu S-400 maketiyle katıldı.

İHA | 16.07.2019 - 12:38..
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 3 yılında demokrasi zaferini kutlamak ve şehitleri anmak için meydanlara inen Bursalılar, araçlarıyla konvoy yaparak uzun kuyruklar oluşturdu.

S-400 MAKETİYLE CADDELERDE TUR ATTI

Aracıyla zafer turu atan bir Bursalı vatandaş ise su borularından yaptığı S-400 maketini aracının üzerine bağlayarak, Bursa caddelerinde tur attı. Boruların üzerine S-400 yazan aracı gören vatandaşlar, o anın fotoğrafını çekmek için yarıştı. Maket S- 400’leri Türk bayraklarıyla da süsleyen vatandaş, uzun süre Bursa sokaklarında tur attı.

S-400 füzesine benzettiği maketle 15 Temmuz konvoyunda

S-400 füzesine benzettiği maketle 15 Temmuz konvoyunda

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