S-400'lerde ikinci sevkiyat dönemi

ABD'nin Türkiye'ye Patriot satmamasıyla başlayan sürecin sonunda Türkiye Rusya ile yaptığı görüşmelerin sonunda S-400 hava savunma sistemi alınması konusunda anlaşmıştı.

Buna karşılık ABD'nin Türkiye'yi tehditleri ve ardından F-35 programından çıkarması tartışmaları sürerken Rusya'dan Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye başladı.

İLK TESLİMAT TEMMUZ SONUNDA TAMAMLANDI

S-400'lerin 12 Temmuz'da başlayan ilk grup teslimatında Ankara Mürted Hava Üssü'ne Rus uçakları 30 defa indi ve 25 Temmuz'da ilk grup teslimatı tamamladı.

İKİNCİ SEVKİYAT BUGÜN BAŞLIYOR

Dün S-400'lerin teslimat süreciyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından(bugün) yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır." diye konuştu.

S-400 teslimatından ilk görüntüler VİDEO

"2020 NİSAN AYINDA BİTMİŞ OLACAK"

S-400'lerin teslimat süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temmuz ayı ortasında şunları söylemişti. "Yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020’nin nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız ve çok daha öz güven içerisinde yolumuza da devam edeceğiz."