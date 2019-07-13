S-400 sonrası Güney Kıbrıs'ta ambargo kalktı

ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme; 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

BELLİ ÖN KOŞULLAR VAR

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Kıbrıs Cumhuriyeti, Rusya’ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

MENENDEZ VE ANATASİADİS GÖRÜŞMESİ

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunun kaldırılması yasa tasarısını, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatına kısıtlama getiren önerinin sahibi Demokrat Partili Senatör Bob Menendez hazırlamıştı. Amerika’nın Sesi’nin 16 Nisan’daki haberine göre Menendez, tasarıyı sunduktan sonra Kıbrıs’a giderek Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü. Görüşme öncesi Güney Kıbrıs basınına açıklamada bulunan Menendez, Türkiye’nin sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak da “Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki saldırgan tutumunu bundan böyle kabul etmeyeceğimizi açık şekilde ifade ettik.” demişti.

Menendez’in tasarısının oylanması öncesinde Güney Kıbrıs’ta da gerilimli tartışmalar yaşanmıştı.

1987'DEN BERİ UYGULANAN AMBARGO

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ABD ambargosu, 1987’den beri uygulanıyordu. Ayrıca 1997’de Rusya ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma sonrası S-300 füze sistemlerinin Kıbrıs’a yerleştirilmesi planı, sadece Türkiye değil, ABD ile de bunalıma yol açmış ve sonunda S-300 sistemleri Yunanistan’ın Girit adasında konuşlandırılarak aktive edilmemişti.

2 MİLYON DOLARLIK ASKERİ EĞİTİM

Menendez’in ambargoyu kaldıran tasarısının içinde Güney Kıbrıs’ın ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) yaptığı çalışmalara verilen destek verilmesinin yanı sıra, Türkiye’ye de S-400 uyarısının yapıldığı belirtiliyordu. Tasarı, ilk adımda, Güney Kıbrıs’a 2 milyon dolarlık ‘askeri eğitim’ yardımı verilmesini öngörüyordu.