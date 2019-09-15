S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

Türkiye, Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldı.

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararı alan Amerika, yaptırım tehditlerini dilinden düşürmüyor.

Her şeye rağmen sevkiyatlar, bu süreçte devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sevkiyat sürecinin bugün tamamlandığını açıkladı.

SEVKİYAT TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

NASIL KULLANILACAK EĞİTİMLERİ

Sevkiyatın tamamlanmasıyla birlikte yeni bir süreç başlıyor: Eğitimler.

Önümüzdeki günlerde S-400'lerin kullanım sürecine ilişkin eğitimlerin başlayacağı öğrenildi.