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S-400'den korkan Yunan 'zeytin dalı' uzattı

Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetinin son yıllarında iyice güç kazanmasıyla, Yunanistan'ın tavrı değişti.

Haber Merkezi | 26.07.2019 - 09:55..
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S-400'den korkan Yunan 'zeytin dalı' uzattı

Türkiye’nin Kıbrıs’taki sondaj faaliyetlerini engellemek için defalarca Avrupa Birliği’ne şikayette bulunan, ABD’yi araya sokmaya çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye’nin S-400 savunma sistemini satın almasıyla birlikte art arda "barış" mesajları vermeye başladı.

YUNAN YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI

Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’yle ilgili verdiği olumlu mesajlardan sonra, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Dendias,"Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı. Türkiye'nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz," diye konuştu.

S-400 RAHATSIZ ETTİ

Yunanistan’ın aylardır Türkiye’ye yönelik sürdürdüğü saldırgan tavrını değiştirmesinin, S-400 sisteminin teslimat tarihlerine denk gelmesi ise oldukça ilgi çekici. Öyle ki Dendias, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini daha önce defalarca ifade etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı: S400'lerden rahatsız VİDEO

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