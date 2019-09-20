S-400'ler aralık ayında kuruluyor

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, her şeyiyle gündemin en üst sıralarında yer alıyor.
Teslimatlar başlamadan önce ne zaman geleceği konuşulan füzeler, temmuz ayı ortasında Mürted Hava Üssü'ne getirilmeye başlanmıştı. İkinci sevkiyat ise ağustos sonunda gerçekleşti.
TARİH BELLİ OLDU
Şimdilerde merak edilen ise S-400 hava savunma sisteminin ne zaman kurulacağı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün yaptığı açıklamada, S-400'lerin aralık sonunda kurulmuş olacaklarını açıkladı.