S-400'ler F-35'in bilgilerini çalabilir

Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile birlikte Amerikan F-35 avcı uçaklarını kullanmasının, radarlara görünmeme özelliği olan bu uçakların gizli teknolojilerinin açığa çıkmasına yol açabileceği ABD medyası tarafından iddia edildi.

Şimdi Amerika'da S-400'lerin F-35 ve ABD menşeili diğer uçakların işlevleri ile ilgili verilere ulaşabileceğini ve sonuçta bu bilgilerin ele geçirileceği korkusu yaşanıyor. .

ABD Virginia merkezli Air Force Times gazetesi kaleme aldığı bir makalede, NATO ülkelerinin taktik bilgileri iletmek için kullandığı ve ittifakın askeri uçaklarına, gemilerine ve kara kuvvetlerine gerçek zamanlı veri paylaşımı olanağı tanıyan ‘Link 16' adlı sistemlerinin de tehlikeye maruz kalabileceğini ifade etti.

"TEKNİK VERİLER AÇIĞA ÇIKIYOR"

NATO uçaklarının ayrıca IFF olarak bilinen dost-düşman tanıma sistemi kullandıkları belirtilen yazıda, Türk F-35 uçaklarının S-400'lerin menzilinde uçması için Rus hava savunma sistemlerinin IFF aygıtlarıyla donatılması gerektiği, böyle bir durumunsa Link 16 ve IFF sistemlerinin teknik verilerinin açığa çıkmasına yol açabileceği iddia edildi.

"F-35 S - 400'ÜN YANINDAN GEÇTİĞİ ZAMAN BİLGİLER GİDER"

Radar sistemlerinin tasarımcısının açıklamalarını aktaran gazete, "F-35'in S-400 sistemlerinin hemen yakınından geçmesi durumunda zaman içerisinde bu F-35'in görünmezliği ile ilgili gizli özelliklere ulaşılabilir ve ‘stels' olanakları daha ayrıntılı incelenebilir" ifadelerini kullandı.

Air Force Times, böylelikle Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının, ABD Hava Kuvvetleri'nin İncirlik Hava Üssü'nden F-35 uçakları kullanmasını dahi zora sokacağını vurguladı..