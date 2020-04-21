S-400’lerin faaliyeti koronavirüs nedeniyle ertelendi

Uzun süredir Türkiye ile ABD ve NATO ülkeleriyle gerilim yaşatan S-400'lerde yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin faaliyete geçirilişinin ertelendiği belirtildi.

GERİ ADIM ATILMADI

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ertelemenin, Türkiye'nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti.

Yetkili, "S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) korona nedeniyle nisanda hazır edilmesi planları ertelendi" ifadelerini kullandı.

ABD: ENDİŞELİYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Reuters'a konuşarak Türk yetkiliye cevap verdi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına şiddetle karşı çıktıklarını söyleyen Ortagus, Türkiye'nin S-400 konusunda geri atmamasına yönelik haberlerden derin kaygı duyduğunu belirtti.