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S-400'lerin üçüncü partisi deniz yoluyla gelecek

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı üç parti şeklinde yapılacak. Son parti deniz yolu ile Türkiye'ye ulaştırılacak.

AA | 12.07.2019 - 13:06..
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Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

DENİZ YOLUYLA ULAŞIM

Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

S-400'lerin üçüncü partisi deniz yoluyla gelecek

80 TÜRK ASKERİ EĞİTİM GÖRECEK

Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi.

TESLİMATLAR MUTABIK KALINAN TARİHLERDE YAPILACAK

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

S-400'lerin üçüncü partisi deniz yoluyla gelecek

BİRİNCİ GRUP MALZEMELER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.

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