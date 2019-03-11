S-500 nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında S-500 hava savunma sistemine yönelik; "Ruslar'la S400'de anlaştık bu iş bitti! Belki S500'e gireceğiz." dedi. Rusya menşeili S-500 füzeleri, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekerken, hava savunma sisteminde en yeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

UZAY ARAÇLARINI YOK EDEBİLİYOR

S-500, yeni nesil bir yüzeyden-havaya füze sistemidir. Bu kıtalararası balistik füze hipersonik seyir füzeler ve uçaklara karşı etki yanı sıra yok etmek için tasarlanmıştır ve Havadan Erken Uyarı, Kontrol ve Jammng uçaklarına karşı hava savunması sağlar. 600 km (370 ml) Balistiksavar Füze (BSF) ve 400 km (250 ml) hava savunma planlı menziline sahip S-500, algılama ve aynı zamanda uçan 10 balistik süpersonik hedefe kadar angaje olması mümkün olacaktır, 7 km/s sınırına saniyede 5 kilometre (11.000 ml;, 18.000 km/s 3,1 ml/s) hıza (25,000 km/saat; 4,3 ml/s 16.000 ml) sahiptir. Aynı zamanda hipersonik seyir füzeler ve Mach 5'ten daha yüksek hızlarda diğer hava hedeflerin ve yanı sıra uzay araçlarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Angaje br hedefin rakımı 180–200 km (110-120 ml) arasında olabilir.

Sistem son derece hareketli olacak ve hızlı konuşlandırılabilirliğe sahip olacaktır. Uzmanlar, sistemin yeteneklerini sonuna kadar kullanan ve orta bölümlü düşman kıtalararası balistik füzelerin etkileyebilirliğine inanmaktadır. Ancak Almaz-Antey tarafından oluşturulan raporlar dış hedef belirleme sisteminin (HBS VoronejDM ve füze savunma sistem A-135 radarı Don-2N) düşmanı balistik füzelerin orta erken uçuş kısmını durdurmada S-500 projesinin son aşamalarında yetenekli olacağını söylemektedir. 2009 yılında, sistemin Almaz-Antey tarafından tasarımı geliştirilme aşamasındadır ve 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 2011 yılının Şubat ayında, İlk S-500 sistemlerinin 2014'te ser üretimde olması gerektiği açıklanmıştır. Devlet Silahlanma Programı 2020 (GPV-2020) kapsamında, Rus Uzay Savunması'nın (VKO) 10 S-500 taburunu satın alması planlanmıştır.

S-500’LER 600 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR

Yeni nesil S-500 füzeler uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeler de yakalayabiliyor. S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeler ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefler vurabilen S-500’ler, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedef aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500’ler hipersonik roketler de vurma kabiliyetine sahip.