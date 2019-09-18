S. Arabistan: İran bizi Ya Ali füzeleriyle vurdu

Suudi Arabistan, ülkenin iki petrol şirketini hafta sonunda hedef alan saldırılardan resmen İran’ı sorumlu tuttu.

Suudi Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, saldırıların Husilerin iddia gibi Yemen’den düzenlenmediğini savunuldu.

PARÇALARI SERGİLEDİLER

Toplantıda, İran yapımı olduğu iddia edilen ve saldırılarda kullanıldığı belirtilen füzelerin parçaları sergilendi.

YA ALİ CRUİSE FÜZELERİ

Suudi Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırıda İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan insansız hava araçları ile ‘Ya Ali’ cruise füzeleri kullanıldı. Bakanlık Sözcüsü Albay Türki el Maliki, saldırıda bu füze ve İHA’lardan toplamda 25 adet kullanıldığını söyledi.

"HESAP SORACAĞIZ"

Sözcü, “Saldırı sistematik ve kasti biçimde sivil altyapıyı yok etmek amacıyla planlandı” dedi ve sorumlulardan hesap sorulacağını ekledi.