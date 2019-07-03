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S. Arabistan, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

Daha önce vatandaşlarına, "Türkiye'den uzak durun" çağrısı yapan Suudi Arabistan, yine Türkiye'yi hedef alan bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 13:50..
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Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de bulunan vatandaşları için uyarıda bulundu.

"PASAPORTLARINIZ VE PARALARINIZ ÇALINABİLİR"

"‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde Suudi vatandaşların pasaportlarının ve paralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı" belirtilen açıklamada; vatandaşlarının, özellikle kalabalık yerlerde, pasaport ve değerli eşyalarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulandı.

S. Arabistan, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

Açıklamada, ayrıca herhangi acil bir durumda, ‘tereddüt etmeden’ büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmaları istendi.

DIŞİŞLERİ DE PAYLAŞTI

Söz konusu açıklama, hem Dışişleri Bakanlığı hem de Büyükelçilik sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

S. Arabistan, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

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