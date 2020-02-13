S. Arabistan'da Sevgililer Günü heyecanı

Suudi Arabistan ile Sevgililer Günü arasındaki buzlar erimeye başladı.
Prens Muhammed Bin Salman, 2017'de veliaht ilan edilmesinin ardından uzun vadeli ve köklü reformları hayata geçirmeye başlamıştı. Ancak Prens Selman, ülkesinin yeniden ılımlı İslam’a dönmesini arzuluyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL HEDİYELER TEKRAR SATIŞTA
Radikal İslam anlayışının yoğunlukla yaşandığı ülkede, 2019'dan beri Sevgililer Günü ile ilgili değişim rüzgarı esiyor.
2008'de bir fetva ile ülkede yasaklanan Sevgililer Günü hakkındaki katı kurallar, geçen sene yumuşama sinyalleri verdi.
Sevgililer Günü ile ilişkili hediyelerin satışına tekrar başlandı. Güller, kalpler ve oyuncak pelüşler raflardaki yerini yeniden aldı.