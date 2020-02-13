1 S. Arabistan'da Sevgililer Günü heyecanı S.Arabistan'da bir dönem haram sayılan Sevgililer Günü, şimdi ekmek kapısı oldu.

2 Köpek balığıyla tehlikeli yakınlaşma Bahamalar'da, dalış yaparak köpek balığı ile yakınlaşan dalgıçın paylaşılan görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3 Şenol Güneş'in futbolcularla ilgili yorumu EURO 2020 kadrosuna alacağı isimler hakkında konuşan Şenol Güneş, 13 farklı isimden bahsederek bazı ipuçları verdi.

4 Avustralya'da canlı yayında sineği yiyen çocuk Bir televizyon kanalında, selden etkilenen ailelerle yapılan röportaj sırasında gülümsemesini bozmadan yanağına konan iki sineği yiyen çocuk, sosyal medyada çok konuşuldu.

5 Mustafa Amca ile alzheimer hastası eşinin aşkı Bilecik'te yaşayan Mustafa Turgutoğlu ve alzheimer hastası Havva Turgutoğlu'nun aşkı, pek çok habere ve belgesele konu oldu.Turgutoğlu, zorluklarla geçen birlikteliklerini anlattı.

6 Ighalo, koronavirüs nedeniyle ManU tesislerine giremiyor ManU, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo'nun, olası bir koronavirüs taşıması ihtimalinden dolayı kulüp tesislerine girişini yasakladı.