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Saadet: AK Parti'ye İstanbul'u kaybettiren biziz

Saadet Partisi hatibi Hasan Damar, Bursa'da katıldığı bir etkinlikte, İstanbul'da AK Parti'nin kaybetmesine Saadet'in neden olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 16.05.2019 - 22:50..
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23 Haziran seçimlerine hazırlıklar yavaş yavaş başlatılırken, ittifak görüşmeleri yeniden hareketlendi. Millet İttifakı'na destek veren Saadet Partisi, İstanbul'un kaybedilmesine en büyük etken olarak kendilerini görüyor.

AK PARTİ'YE BİZ KAYBETTİRDİK

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatının önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, Bursa'da partinin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada Saadet için, Türkiye'nin en güçlü partisidir dedi.

Saadet: AK Parti'ye İstanbul'u kaybettiren biziz VİDEO

Damar ayrıca AK Parti'ye seçimi kaybettirenlerin de yine kendileri olduğunu söylerken  "İstanbul’da 120 bin oy aldık, AK Parti 15 bin oyla kaybetti. Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren Saadet Partisi'dir. Bunu herkes böyle bilsin. AK Parti'ye yine kaybettireceğiz" Saadet partisine gönül veren kardeşlerim görün bunları" ifadelerini kullandı.

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