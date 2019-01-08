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Saadet, CHP ve İP Şanlıurfa'da birleşti

CHP ile İP arasındaki ittifakta yer almak istemeyen Saadet Partisi, yalnızca Şanlıurfa için kararını değiştirdi.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 09:21..
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Saadet, CHP ve İP Şanlıurfa'da birleşti

CHP ve İyi Parti, 31 Mart yerel seçimlerine, şu ana kadar belirlediği 46 ilde ittifak yaparak girecek. İttifak'a, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Saat Partisi'nin de katılması istendi.

Ancak Saadet Partisi, strateji gereği Millet İttifakı'nda yer almayacağını açıkladı. Bu durum içinde bir istisna da barındırıyor. Buna göre, büyükşehirlerden Şanlıurfa'da bu 3 parti yeniden bir araya gelecek.

CHP'NİN OYU YÜZDE 3,9

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı, Şanlıurfa'da yüzde 7 oy almıştı. Bu oyun yüzde 3,9'u CHP'ye, yüzde 1,9'u ise İP'e ait.

Kulislerde göre ortak aday olarak ismi öne çıkan kişinin, eski milletvekili Sabahattin Cevheri olduğu belirtiliyor.

HDP İLE DE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Bölgede, İttifak'ın 'gönül ortağı' HDP'nin oyu yüzde 28,9 civarındaydı. Dolayısıyla HDP ile bir görüşme yapılıp, ortak aday konusunda ikna edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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