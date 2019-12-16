taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.4877
Altın
1477.81
Borsa
110476.59
Gram Altın
276.627
Bitcoin
41421

Saadet Işıl Aksoy: Hamile suratım

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, iki yıldır evli olduğu eşi Pamir Kıraner ile bebek bekliyor.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 09:46..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Aralık 2016’da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017’de düğün yapmıştı.

Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor. Altı aylık hamile olan oyuncu, eşi ile birlikte ABD'de yaşıyor.

"İÇ HUZURUM YÜZÜME YANSIDI"

Aksoy, Instagram hesabında hamileliğin nasıl gittiğini takipçileriyle paylaştı. Makyajsız bir şekilde çıktığı gezintiden çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Aksoy, “İç huzurun yüzüme yansıdığı, süt ürünlerinin yanaklarımda kendini gösterdiği haftadayım.” notuyla paylaştığı fotoğrafına, ‘Benim hamile suratım’ etiketini ekledi.

Saadet Işıl Aksoy: Hamile suratım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

Hırvatistan'da buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi

69
Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

Fatih'te kimliği belirsiz kişi, bir kadını taciz etti

27
Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, affetmek için 5 bin TL istedi

48
Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

Sergen Yalçın: Dolmabahçe'yi özlüyorum

35
Ersun Yanal Sivasspor maçı sonrası konuştu

Ersun Yanal Sivasspor maçı sonrası konuştu

101
Elazığ'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

Elazığ'da annesini darbeden şahıs tutuklandı

39
İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı

İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir