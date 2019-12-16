1 Saadet Işıl Aksoy: Hamile suratım Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, iki yıldır evli olduğu eşi Pamir Kıraner ile bebek bekliyor.

2 Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi Milletvekilleri, kendilerine tanınan imtiyazlara bir yenisini daha ekledi. Ancak kamuoyundan gelecek tepki, onları vazgeçirdi.

3 İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı 3 tırnağında DNA bulgularına rastlanan genç kadının, erkek arkadaşı aranıyor.

4 Donald Trump'ın azil oylaması çarşamba günü ABD Başkanı Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil kararı çıkması beklense de Senato'da, Cumhuriyetçiler istediği sonuca ulaşamaz.

5 Kayıp adam, apartman boşluğunda ölü bulundu Esenyur'ta iki gündür kayıp olan 38 yaşındaki Şemsettin Görünmek'in, bir apartmanda cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, incelemeler için Adli Tıp morguna gönderildi.

6 Emre Kılınç yine golünü attı Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılıç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.