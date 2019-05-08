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Saadet İstanbul'da aynı adayla yola devam edebilir

Yapılan olağanüstü toplantıda 103 bin oy alan Necdet Gökçınar ile yola devam kararı alındı. Temel Karamollaoğlu alınan kararı açıklayacak.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 07:15..
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Saadet İstanbul'da aynı adayla yola devam edebilir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

YSK kararından önce de Karamollaoğlu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığı söylemişti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANILDI

Kararın açıklanmasının ardından İstanbul'da 103 bin oy alan Saadet'in seçime aday sokup sokmayacağı merak konusu oldu. Olağanüstü toplanan parti yönetiminde Ekrem İmamoğlu lehine aday çekilmesinin yanı sıra mevcut adayı değiştirme konusu da gündeme alındı.

Saadet Partisi yöneticileri İmamoğlu lehine aday çekseler bile parti tabanında oyların bir kısmının bölünerek AK Parti adayı Binali Yıldırım'a gideceği yönünde.

"AYNI ADAYLA KATILMA GÖRÜŞÜ OLUŞTU"

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.

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