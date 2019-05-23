taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1243
Euro
6.8452
Altın
1273.07
Borsa
83675.33
Gram Altın
250.747

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyoru

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, hükümetin, S-400'ler konusundaki tavrını doğru bulduğunu belirtti.

AA | 23.05.2019 - 05:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

asd

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var." dedi.

ORTA DOĞU'YA ÇIKARMA

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın bereketinden herkesin faydalanması temennisinde bulundu.

Amerika'nın diğer ülkeler üzerindeki tavrına ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Karamollaoğlu, "Akdeniz'e 2 tane uçak gemisi geldi. Ne oluyor Akdeniz'de? Gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Bir doğal gaz paylaşımı var ama 2 tane uçak gemisinin gelmesini gerektiriyor mu? Basra Körfezi'ne bir uçak gemisi daha geldi. Yani Ortadoğu'ya bir çıkarma yapılacakmış intiba doğuruluyor." diye konuştu.

"S-400 TAVRI DOĞRU"

Hedefte öncelikle İran'ın olduğuna değinen Karamollaoğlu, "İran'a yapılan bir saldırı, aynı zamanda bilin ki Türkiye'ye yapılan bir saldırının ilk adımı olur. Böyle bir işe ABD'nin girişebileceğini tahmin etmiyorum. Sadece tehdit ediyor ama Akdeniz'de çıkarma doğrudan bizi tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye'nin bölgesini tehdit eden unsurlara karşı adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, inşallah burada bir vazgeçme ya da gevşeme meydana gelmez." dedi.

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

27
ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

87
Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

19
Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

45
YSK AK Parti Temsilcisi'nden ilk açıklama

YSK AK Parti Temsilcisi'nden ilk açıklama

16
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın su kuyusunda bulundu

6
Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Çalıştayı

Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Çalıştayı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir