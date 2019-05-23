Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyoru

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var." dedi.

ORTA DOĞU'YA ÇIKARMA

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, bu ayın bereketinden herkesin faydalanması temennisinde bulundu.

Amerika'nın diğer ülkeler üzerindeki tavrına ve Akdeniz'de yaşanan gelişmelere işaret eden Karamollaoğlu, "Akdeniz'e 2 tane uçak gemisi geldi. Ne oluyor Akdeniz'de? Gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Bir doğal gaz paylaşımı var ama 2 tane uçak gemisinin gelmesini gerektiriyor mu? Basra Körfezi'ne bir uçak gemisi daha geldi. Yani Ortadoğu'ya bir çıkarma yapılacakmış intiba doğuruluyor." diye konuştu.

"S-400 TAVRI DOĞRU"

Hedefte öncelikle İran'ın olduğuna değinen Karamollaoğlu, "İran'a yapılan bir saldırı, aynı zamanda bilin ki Türkiye'ye yapılan bir saldırının ilk adımı olur. Böyle bir işe ABD'nin girişebileceğini tahmin etmiyorum. Sadece tehdit ediyor ama Akdeniz'de çıkarma doğrudan bizi tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye'nin bölgesini tehdit eden unsurlara karşı adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetin, S400'ler ile ilgili tavrını doğru buluyorum. Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, inşallah burada bir vazgeçme ya da gevşeme meydana gelmez." dedi.

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

F-35 ile SU-57 arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE