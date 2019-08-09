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Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Salda Gölü'nde basın açıklaması yapmak için toplanan Saadet Partililer, deprem olunca kısa süreli panik yaşadı.

DHA | 09.08.2019 - 13:18..
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Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.

TEKBİR GETİRDİLER

Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman, konuşmasına ara verirken, yanındakiler tekbir getirdi.

Saadet Partililer konuşurken depreme oldu ViDEO

Saadet Partililer konuşurken deprem oldu

Sarsıntının durmasının ardından Abdülkadir Karaduman, "Umarım bizim burada ufak şekilde hissetiğimiz deprem, diğer bölgelerde de böyle hissedilmiştir." dedi.

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