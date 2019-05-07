Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Geçen yıl psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutladı

Fulden Köse, hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi.

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İstanbul'da narkotik operasyonu

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken, Özel Harekat Timleri de destek verdi.