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Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

YSK kararı sonrası CHP ve AK Parti dışındaki partilerin duruşu seçimin kaderini değiştirecek durumda.

AA & Ensonhaber | 07.05.2019 - 07:22..
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Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLEBİLİR

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar, YSK kararının ardından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini açıkladı.

Gökçınar, ”Ben hazırım partimin kararını bekliyorum” ifadesini kullandı.

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

KARAR TOPLANTIDAN ÇIKACAK

Öte yandan Saadet Partisi olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda İstanbul ile ilgili karar alınacak.

SAADET'İN İSTANBUL'DA 103 BİN OYU VAR

Saadet Partisi, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday göstererek yüzde 1,2 oy almıştı. Saadet adayının aldığı oy sayısı ise 103 bin 300.

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