Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
İMAMOĞLU LEHİNE ÇEKİLEBİLİR
31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar, YSK kararının ardından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini açıkladı.
Gökçınar, ”Ben hazırım partimin kararını bekliyorum” ifadesini kullandı.
KARAR TOPLANTIDAN ÇIKACAK
Öte yandan Saadet Partisi olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantıda İstanbul ile ilgili karar alınacak.
SAADET'İN İSTANBUL'DA 103 BİN OYU VAR
Saadet Partisi, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı aday göstererek yüzde 1,2 oy almıştı. Saadet adayının aldığı oy sayısı ise 103 bin 300.