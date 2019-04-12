Saadet Partisi ile Fatih Erbakancıların kavgası

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı.

Davanın kazanılması sonucu dün icra memurları Saadet'in kapısına dayandı. Haciz işlemlerinin başlatılması sonrası bina tahliye edildi.

Binadan Necmettin Erbakan'ın portresinden seccadeye her şey taşındı.

Olayı yankıları sürüyor. Fatih Erbakan yanlıları ile Saadet Partililer birbirlerine sert eleştiriler yöneltiyor.

İTTİFAK ELEŞTİRİSİ

Fatih Erbakan taraftarları Saadet Partisi'nin, İyi Parti, CHP ve HDP ile yakınlaşmasına dikkat çekerek, "Saadet Partisi'ne bina mı yok. CHP'nin bodrum katı ya da HDP'nin çatı katından kalabilirler" yorumları yapılıyor.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Saadet Partililer de dün yaşanan icra işlemini unutmayacaklarını dile getiriyor.