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Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun 'ittifak yapmadık' sözlerine karşın, parti yönetiminin tutumları nedeniyle adayların istifaları sürüyor.

AA | 30.03.2019 - 00:26..
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Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Denizli'de Saadet Partisi Çardak Belediye Başkan Adayı Bürhan Tokay, Saadet Partisi'nin kendi düşüncesine uygun olmayan bir tutum sergilediğini söyleyerek adaylıktan ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİ YÖNETİMİ DEĞİŞİK DÜŞÜNCELER İÇİNDE"

Yerel seçime iyi hazırlandığını ve çeşitli projelerini açıkladığını vurgulayan Tokay, "Fakat gidişat hiç hoşuma gitmiyor. Parti yönetiminin değişik düşünceler içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu doğru bulmadığım için belediye başkan adaylığından çekildim ve partiden istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

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Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

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