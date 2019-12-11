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Saadet Partisi'nden Çin mallarına boykot çağrısı

Temel Karamollaoğlu, Çin mallarına karşı ciddi bir boykot uygulanması gerektiğini söyledi.

DHA | 11.12.2019 - 12:23..
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Saadet Partisi'nden Çin mallarına boykot çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi.

Hükümeti eleştiren Karamollaoğlu, Doğu Türkistan'da yaşananlara da dikkat çekti.

ÇİN MALI ALMAYALIM

Çin'in Müslümanlara yönelik acımasız bir tavır sergilediğini dile getiren Temel Karamollaoğlu, "Biz temenni ederiz ki; bütün İslam ülkelerinde ve bizim ülkemizde bu zulüm devam ettiği müddetçe Çin mallarına karşı ciddi bir boykot uygulansın. Çin malı almak mecburiyetinde değiliz. Bu konuda ciddi bir kampanya başlatmakta fayda var." dedi.

Doğu Türkistan'da insanlık suçunun işlendiğini savunan Saadet Partisi Genel Başkanı, dünyanın her tarafında Müslümanlara yönelik zulüm politikalarının devrede olduğunu söyledi.

Saadet Partisi'nden Çin mallarına boykot çağrısı ViDEO

Saadet Partisi'nden Çin mallarına boykot çağrısı

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