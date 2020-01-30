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Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

ABD'de antika ürünlerle ilgili düzenlenen bir televizyon programına katılan emekli asker, 1970'te aldığı kol saatine 700 bin dolar değer biçilince sevinçten kendini yere attı.

DHA | 30.01.2020 - 01:23..
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ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde Bonanzaville kentinde antika eşyalara değer biçilen ‘Antiques Roadshow’ isimli televizyon programına katılan ve ismi verilmeyen emekli asker, 1970 yılında 346 dolara satın aldığı saati değer biçilmesi için programa getirdi.

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

FİYATINI DUYUNCA KENDİNİ YERE ATTI

Antika saatler konusunda uzman bir kişiye saatine değer biçilmesi için getiren emekli asker, ilk önce saatinin değerinin 400 bin dolar olduğunu duyunca kendini yere attı.

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

Antika uzmanı, saatin hiç kullanılmamış ve 1970 senesinde çok az üretilmiş olduğu için 500 bin ile 700 bin dolar arasında olduğunu söyledi. Antika uzmanı “Saati bu şartlar altında değerlendirdiğimizde, dünyada daha iyisi yok” dedi.

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

Saati için 700 bin dolar denilince kendini yere attı

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