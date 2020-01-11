taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Dünyanın, saatte 350 kilometre hızla gidebilen ilk sürücüsüz treni Çin’de ilk seferlerini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 11.01.2020 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan hızlı trenler, gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde uçaklara kafa tutar hale geldi.

Eski demiryolu hatlarında saatte 200 km hıza çıkabilen hızlı trenler, gelişmiş teknolojiye sahip hatlarda ise 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.

2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlanan Çin, şimdiden birçok teknolojik yenilik ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerden biri de dünyanın, saatte 350 kilometre hızla gidebilen  ilk sürücüsüz hızlı treni Fuxing.

fuxing

YOLCULUK SÜRESİ OLDUKÇA KISALACAK

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak şehirlerden biri olan Zhangjiakou ile Pekin arasında kurulan ve  dünyanın ilk akıllı hızlı tren demir yolu üzerinde faaliyete geçen tren, normalde 2 buçuk saat süren yolculuğu 47 dakikaya kadar indirecek.

ÇİN’İN GÖZDESİ AKILLI TRENLER

Pekin ile Zhangjiakou arasında günde 6 akıllı tren seferi yapılıyor. Bu akıllı trenleri normal trenlerden ayıran en büyük fark ise tamamen 5G bağlantısıyla donatılmaları. Trenler bu sayede gerçek zamanlı verileri toplayıp, üzerinde bulunan yüzlerce akıllı sensör sayesinde her çeşit sorunu tespit edebiliyor.

Fuxing treni hizmete girmeden önce sizler için hazırladığımız, dünyanın en hızlı trenleri videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

DÜNYANIN UÇAKLARA KAFA TUTAN EN HIZLI 5 TRENİ - YOUTUBE

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladıSaatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

Saatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladıSaatte 350 kilometre hız yapan sürücüsüz tren sefere başladı

İlginizi Çekebilir
Apple, İngiltere'deki iPhone XR bağlantı sorunlarını kabul etti
Apple, İngiltere'nin en büyük ikinci taşıyıcısı O2'de meydana gelen iPhone XR bağlantı sorunlarını onayladı.
Samsung'dan kahvaltı hazırlayan robot: Bot Chef
Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Bot Chef isimli kahvaltı robotunu sergiledi
Sandisk, dünyanın ilk 8TB taşınabilir SSD prototipini tanıttı
Sandisk, Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, dünyanın ilk 8TB kapasiteli taşınabilir SSD'sini sergiledi.
Çin, Ay'ın öteki tarafından yeni görüntüler paylaştı
Çin, Ay'ın 'karanlık yüzü' olarak adlandırılan öteki tarafına gönderdiği Chang’e-4 uzay aracından yeni görüntüler yayınladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

381
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

248
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

51
Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

45
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı devirdi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı devirdi

24
Sahte polisin oyununu esnaf bozdu

Sahte polisin oyununu esnaf bozdu

15
Kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanık oluştu

Kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanık oluştu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir