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Saba Tümer: Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım

Ünlü sunucu Saba Tümer, hayatına giren erkeklerden şikayetçi oldu.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 11:26..
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Saba Tümer: Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım

Aradığı aşkı bulamayan ünlü kadınlar arasında olan Saba Tümer, önceki gün çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

"HERKES DELİKANLIYI OYNUYOR"

Tümer, erkekleri kızdıracak bir açıklama yaptı. "Benim erkeklerden en büyük şikayetim gösterdikleri gibi adam olmamaları. Gösterdikleri başka, esasları başka. Ben tanıdığım birçok erkekten daha delikanlıyım. Herkes delikanlıyı oynuyor. Bunu ilişki anlamında değil, arkadaşlık anlamında söylüyorum. 'Onu yaparım, bunu yaparım' ama yapmaya gelince yok. Ben bir şeyi 'Yaparım' diyorsam yapıyorum. Erkekler çok fazla atıp, tutuyorlar."

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