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Saba Tümer’den ’Evde Kal’mayanlara: Korona idiotları

Ünlü sunucu Saba Tümer, koronavirüsle mücadele için 'Evde Kal' uyarısına uymayan vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İHA | 23.03.2020 - 07:54..
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Saba Tümer’den ’Evde Kal’mayanlara: Korona idiotları

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele için, Sağlık Bakanlığı ‘Evde Kal’ çağrısı yapmıştı.

Çağrıya uyan vatandaşlar ihtiyaçları olmadığı takdirde sokağa çıkmamaya başlarken, bazı vatandaşlarda uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkmaya devam etmişti.

"UYARILAR YAPILIYOR, İDİOT MUSUN"

Sosyal medya üzerinden video paylaşarak tepkisini dile getiren sunucu Saba Tümer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün hiçbir şey çekmeyecektim. Gayet güzel bir şekilde yatağımda yatmış, miskin miskin televizyon izliyordum. Fakat bir anda mesaj geldi, sokaktaki insanların görüntüleri. Bir anda da yataktan nasıl kalktığımı bilemedim. Ya polis uyarıyor, lütfen evlerinize girin diye uyarıyor. Sayın Sağlık Bakanımız her gün televizyondan evinizde kalın diye uyarıyor. Geçen gün söyledim cahil misiniz ya, olabilecek bir şey değil. Yani diyelim ki, okuduğunu anlamıyorsun, olabilir. İyi niyetli bakalım, okuduğunu anlamıyorsun. Gördüğünü de mi anlamıyorsun kardeşim ya idiot musun? İtalya’dan, İspanya’dan görüntü geliyor. İnsanlar ser sefil halde hastanelerde onu da mı anlamıyorsun. Uyarıyorlar, lütfen Türkiye çıkmayın sokağa diyorlar. Onlar oradan uyarıyor, buradan bütün mercilerden uyarılıyorsunuz. Bizler üzerimize düşen görevi yapıyoruz, bizler uyarıyoruz. Benim bugün 9. Günüm evde mecburda değilsin bugün Pazar hadi bakalım. Niye sokaktasın, hala ya."

Saba Tümer’den ’Evde Kal’mayanlara: Korona idiotları

"BENİ BİLE DELİRTTİNİZ"

"Yani Allah’ım yağmur, kar yağsın yoksa bu insanlar anlamayacaklar. Bak aynı şeyleri İtalya yapmış, ne halde görüyorsunuz. Lütfen Evde kal Türkiye, mecbur değilsen çıkma Türkiye, bugün Pazar mecbur değilsin, dün cumartesi mecbur değilsin. O zaman çıkmayacaksın. Kendine saygın yoksa başkalarına saygı duyacaksın. İnanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum. Valla Korona idiotlarısınız, bundan sonrası küfre girecek onu da yapamayacağım. Lütfen rica ediyorum, evinizde kalın. Hepimiz geçireceğiz, bir anda yayılmasına tedbir almamız lazım. ne olur kendinize gelin, oturun evde. Beni bile delirttiniz.”

Saba Tümer’den ’Evde Kal’mayanlara: Korona idiotları

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