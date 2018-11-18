Sabah ezanı saatleri yeniden düzenlendi

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.
NEDENİ SABİT SAAT UYGULAMASI
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle bu kararı aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulaması sonrası sabah namazı ve imsak vakitleri ilerledi.
Sabit saat uygulaması nedeniyle kış aylarında sabah ezanı vakti karıştırılabiliyordu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sabah namazı imsak ile birlikte okunacak.
İstanbul'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.03'te okunacak.
Ankara'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.47'de okunacak.
İzmir'de 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.09'da okunacak.
Kayseri'de 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.36'da okunacak.
Trabzon'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.20'de okunacak.
Adana'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.35'te okunacak.
Bursa'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.02'de okunacak.
Antalya'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.54'te okunacak.
Konya'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.47'de okunacak.
Gaziantep'te 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.27'de okunacak.
Şanlıurfa'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.21'de okunacak.