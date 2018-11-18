Sabah ezanı saatleri yeniden düzenlendi

1 Doğu Anadolu eksi 8’i gördü Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8’le Kars ve Ardahan’da ölçüldü.

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3 Sesten hızlı uçan bir uçak düşünün: Concorde’nin hikâyesi Bir zamanlar göklerde saatte 2170 km ile, sesten hızlı uçan bir yolcu uçağı vardı. Eğer bu uçak İstanbul'dan Ankara'ya havalansaydı, yolculuk sadece 10 dakika sürecekti...

4 36 bin aday halktan oy isteyecek 2019'daki yerel seçimlerde il, ilçe ve beldelerde bin 398 belediye başkanlığı için binlerce aday yarışacak

5 Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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