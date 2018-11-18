taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.512

Sabah ezanı saatleri yeniden düzenlendi

Sabah ezanı 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren imsak vaktinde okunacak. Namaz tıpkı Ramazan’da olduğu gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

AA | 18.11.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

r

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.

NEDENİ SABİT SAAT UYGULAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle bu kararı aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulaması sonrası sabah namazı ve imsak vakitleri ilerledi.

Sabit saat uygulaması nedeniyle kış aylarında sabah ezanı vakti karıştırılabiliyordu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sabah namazı imsak ile birlikte okunacak.

Sabah ezanı saatleri yeniden düzenlendi

İstanbul'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.03'te okunacak.

Ankara'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.47'de okunacak.

İzmir'de 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.09'da okunacak.

Kayseri'de 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.36'da okunacak.

Trabzon'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.20'de okunacak.

Adana'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.35'te okunacak.

Bursa'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 06.02'de okunacak.

Antalya'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.54'te okunacak.

Konya'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.47'de okunacak.

Gaziantep'te 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.27'de okunacak.

Şanlıurfa'da 19 Kasım Pazartesi günü sabah ezanı 05.21'de okunacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

81
Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor

89
Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

Kayan asansör platformunun halatına tutunarak kurtuldular

14
Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

Yunanistan'daki 17 Kasım gösterilerinde olaylar çıktı

15
Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı

59
Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

Trump: Yardımcım Pence'e güvenim tam

14
Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Hulusi Akar ABD Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM