Sabah kayak, akşam termal sular: Erzurum

"Kayak" denilince ilk akla gelen kentler arasında yer alan Erzurum, sahip olduğu kayak merkezleri, termal otelleri, leziz yemekleri ve tarihi eserleriyle herkesin karnını doyuruyor.

KIŞ TURİZMİ BU YIL ERZURUM'DA PARLIYOR

Yedi bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve son yıllarda ülkenin özellikle kış turizmi açısından parlayan yıldızı olan Erzurum'da turistlere hem kayak hem de kaplıca keyfi yaşama imkanı getirdik.

Cağ kebabı, kadayıf dolması gibi yöresel lezzetleriyle ünlü kente gelen misafirler, "siyah altın" diye tabir edilen Oltu taşı işlemeli takıları alıp, asırlık tarihi mekanları gezerek, adeta kültür yolculuğuna çıkacak.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN TURİST ÇEKİYOR

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, Rusya, Polonya, İran ve Gürcistan ile birçok Avrupa ülkesinden gelen turistlere kış mevsiminde ev sahipliği yapıyor.

ŞİFALI SULAR DA ORADA

Palandöken Dağı'ndaki pistlerde kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapıldığı şehri ziyaret eden misafirler, gün içinde yaptığı kayağın yorgunluğunu akşam saatlerinde gittikleri merkez Aziziye ilçesi Ilıca semtindeki kaplıcalarda atıyor.