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Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

AA | 02.03.2020 - 06:03..
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Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi

İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu hava saldırısının ardından, Türkiye, İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, ÇNRA, OBÜS, SİHA ve F-16'larla tespit edilen rejim hedefleri etkisiz hale getiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millet için dua edileceğini belirtti.

Vatandaşları, sabah namazında camileri doldurmaya çağıran Erbaş, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyor, Yüce Rabbimden şanlı ordumuzu, nusretiyle ve kudretiyle her daim muzaffer kılmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda bugün tüm camilerde sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi

Sabah namazında Mehmetçik için Fetih Suresi

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