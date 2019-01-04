Sabahattin Ali klasikleşen eserleriyle yenileniyor

Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, hepsi Türk Edebiyatı’nın başyapıtlarından. Şimdiye dek birçok yayınevi tarafından da basıldı. Ancak yenilik her zaman iyidir değil mi? Yazarının adıyla klasikleşen bu eserler, şimdi de Altın Kitaplar etiketini taşıyacak.

İlk olarak Kürk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf raflardaki yerini alacak. İçimizdeki Şeytan’ı ise, Ocak ayı içinde yayımlayacak ve 2019 boyunca Sabahattin Ali’nin diğer eserlerine de yer verecek…

Altın Kitaplar, edisyonunun özelliğini de anlattı. Raflarda yerini alan iki eseri de yayın evinin tanıtım bülteni ile yayınlayacağım. Yayın evinden böyle güzel isimleri hep bekliyoruz…

ALTIN KİTAPLAR EDİSYONUNUN ÖZELLİĞİ

Yayın evinin bu konudaki açıklaması şöyle:

“Yayıma hazırlık sürecinde tüm yapıtların özgünlüğü korundu fakat noktalama işaretleri ve diğer yazım kuralları ile sözcüklerin söyleyiş biçiminde günümüz Türkçesine uygunluk gözetildi. Okurların metni daha rahat takip edebilmeleri için, bazı sözcüklerin günümüzde daha çok bilinen karşılıkları dipnotlarda açıklandı. Sabahattin Ali‘nin yapıtlarını yayına hazırlama sürecinde yazar Suat Batur katkıda bulundu”.





KÜRK MANTOLU MADONNA

Gerçek aşkı arayan iki insanın, Raif Efendi ile Maria Puder’in tutku dolu hikâyesi… Edebiyatımızın en başarılı psikolojik anlatılarından biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en güzel ve en hüzünlü aşk hikâyesi de diyebileceğimiz Kürk Mantolu Madonna, yapıtın 1943 yılında Remzi Kitabevi'nce yapılan birinci baskısı temel alınarak yayıma hazırlandı.

Kürk Mantolu Madonna; dilinin sadeliği, roman karakterlerinin duygu ve düşünce dünyalarının betimlenmesinde ve insan çözümlemelerindeki derinliğiyle edebiyatımızın başyapıtlarından biri. Sabahattin Ali bu romanda, mutsuzlukla kaplı yalnızlığında ve acılı geçmişinde yaşayan silik, yılgın, yenilmiş bir taşra memuru olan Raif Efendi ile güçlü bir kadın görünümü çizen Maria Puder’in kişiliklerinde, edebiyatımızın en başarılı psikolojik anlatılarından birini de ortaya koyar. Nazım Hikmet şöyle tanımlar yazarı: "Türkiye orta sınıflarının, köylüsünün, fukarasının hayatını bizde anlatan ilk yazar Sabahattin Ali değildir. Fakat bunu büyük bir ustalıkla ve inkılapçı, halkçı, gerçekçi bir görüşle yapan ilk hikâyecimiz, ilk romancımız odur".

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Altın Kitaplar

S.: 184





KUYUCAKLI YUSUF

Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta bir Anadolu kasabasını tüm insani ve toplumsal gerçekliğiyle betimler. Roman, aşkla zorbalığı, haksızlığa isyanla çürütücü iktidar ilişkilerini ve daha birçok temayı sarsıcı bir toplum eleştirisiyle birlikte işlemesiyle edebiyatımızın öncü yapıtları arasında yerini alır.

Yalnızca başarılı bir roman değil, “toplumsal yapı ve çelişkiler” meselesine yönelmesiyle romanımızda tematik bakımdan da öncü bir yapıt olan ve kendisinden sonra gelen yazarları derinden etkileyen Kuyucaklı Yusuf, yapıtın 1943 yılında Akba Yayınları’nca yapılan baskısı temel alınarak ve 1937 yılında Yeni Kitapçı Yayınları’nca yapılan birinci baskısıyla karşılaştırılarak yayıma hazırlandı.

Nâzım Hikmet’in, “Türk romanı tarihinde yeni bir merhale teşkil eder. Türk edebiyatında, bir Türk kasabacığının ve kısmen köylülerin hayatı, bu kadar büyük bir kuvvetle ilk defa olarak tasvir ediliyordu” sözleriyle değerlendirdiği roman, toplumcu edebiyatımızın ilk önemli yazarı olan Sabahattin Ali’nin ve Türk edebiyatının en değerli yapıtlarından biridir. Fethi Naci de eseri şöyle tanımlamıştır: “Kuyucaklı Yusuf, kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermedeki üstün başarısıyla, sosyal gerçeklikle insani gerçekliği tam bir uyum içinde, dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman”.

Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali

Altın Kitaplar

S.: 256

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Damla Karakuş

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