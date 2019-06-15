Sabahattin Ali’nin 5 başucu kitabı

Yine özel bir kitap listesi ile karşınızdayım. Hafta sonunda iyi gider diye düşündüm. Bu seferki kısacık; ama Sabahattin Ali’nin öğüdü olması sebebiyle ziyadesiyle etkili. Ali’nin biyografisine az çok hakimiz artık; nasıl bir hayat yaşadı, nasıl öldü… Edebiyatımızda onun ölümü iç yakar. Nazım Hikmet, Ali’den, “Türk Edebiyatı’nın büyük şehididir” diye bahseder…

Eserlerini de artık pek çok yayınevinin basmasından sonra bilmeyenimiz kalmadı gibi. Pek çok şiiri dillere dolanan şarkılara dönüşmüş. Almanya’ya eğitim için gittiği sırada Edgar Allen Poe, Ivan Turgenyev, Thomas Mann gibi özel isimlerle tanışıp, onların etkisinde de kalmış. Edebiyatımızda özel bir yeri olduğu yadsınamaz Ali, 1935’te, Yücel Dergisi’nde başucu kitaplarını paylaşmış. Sevengül Sönmez ise, A’dan Z’ye Sabahattin Ali kitabında aktarıyor…

Bakalım kimler Ali ile aynı fikirde?

DOSTOYEVSKİ – BUDALA

Budala, Rus ahlâki ülküsünün edebiyattaki en kusursuz, en doyurucu tasviridir. Dostoyevski, Budala'yı ithaf ettiği yeğeni Sonya'ya yazdığı bir mektupta romanın temel düşüncesini şöyle açıklar: "Niyetim bütünüyle iyi bir insanı anlatmak." Yazarın bu fikirle yarattığı kahramanı budala, Prens Mışkin, mirasını almak için İsviçre'deki bir akıl hastanesinden St. Petersburg'a döndüğünde kendisini bir ihanet, entrika ve cinayet üçgeninde bulur. Mışkin'in masumiyeti, dürüstlüğü ve alçak gönüllülüğü, dahil olmak istediği toplumun değerleriyle açık bir tezat oluşturur. O, dünya nimetlerinden ve hırslarından arınmış, peygamberimsi vasıflarıyla kusursuz bir iyilik timsali gibidir…

Budala

Fyodor Nihayloviç Dostoyevski

Çev.: Mazlum Beyhan

İletişim Yay.

S.: 769

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ANDRE MALRAUX – İNSANLIK DURUMU

İnsanlık durumu, Şanghay kentinin 1927 yılında milliyetçi kuomintang ordularınca ele geçirilmesi sonrasında, şehirde yaşanan komünist direnişin hikâyesini anlatır. Başkent Pekin'in ve bütün ülkenin geleceğini belirleyen birkaç günlük süreç komünist liderleri ölüme götürürken, işçi kalabalıklarını da teslimiyet dolu bir acze sürükler.

İnsanlık Durumu

Andre Malraux

Çev.: Ali Berktay

İletişim Yay.

S.: 322

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





NAZIM HİKMET – TARANTA BABU’YA MEKTUPLAR

Bir mektupla başlayan Nazım’ın, Fransız gazeteci ve yazar Henri Barbusse’ye ithaf ettiği Taranta Babu’ya Mektuplar, faşist Mussolini İtalya’sında geçer. Roma’nın diğer yüzünü, yoksul halkını, sefil yanını ortaya koyar. Eserin bugünlerde yeni baskısı yok.

Taranta Babu’ya Mektuplar

Nazım Hikmet

Tel Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap





MIHAIL ŞOLOHOV – VE DURGUN AKARDI DON

Durgun Don, edebî dehası Tolstoy ile kıyaslanan Nobel Ödüllü yazar Mihail Şolohov’un başyapıtı; Ekim Devrimi ve Sovyetler’de İç Savaş gibi önemli tarihsel olayları hikâye eden bir epik roman.

Şolohov, devrim öncesi ve sonrasındaki Rus yaşamını, özellikle de feodal değerlere ve Çar’a bağlılığını sürdüren Kazakları betimlerken anlatısını tarihsel belgeler üzerine kurmakla kalmayıp birey ve toplum ilişkilerini de yoğun bir dikkatle irdeliyor. Karşı safta olanlara yapay olarak yaratılmış bir düşmanlık besleyen Kazaklar, aslında değişen bir dünyanın içinde yaşadıklarının da ayrımındalar.

Durgun Don – 4 cilt

Mihail Şolohov

Yordam Yay.

Çev.: Mete Ergin, Gani Yener

S.: 1696

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





MAKSIM GORKI – KLIM SAMGIN’İN YAŞAMI 40 YIL

Klim Samgin´in Yaşamı 40 Yıl, Gorki´nin son ve en önemli, aynı zamanda üzerinde en çok tartışılan yapıtıdır. 1870´li yılların ortalarından başlayarak 1917 Devrimi´ne kadar çelişkilerle, kavgalarla ve düşünsel çatışmalarla geçen dönemin ruhsal ve entelektüel yaşamını ortaya koymakta, dönemin barometresi sayılan, toplumdaki siyasal kamplaşmaları ve sınıf bilinci gelişimini çok kesin olarak yansıtan orta sınıf Rus aydın kesimine özel bir yer vermektedir. Sovyet Edebiyatı´nda, destansı boyutlara varan ilk ideolojik, toplumsal-felsefi aynı zamanda da toplumsal-psikolojik yapıttır.

Klim Samgin’in Yaşamı 40 Yıl – 3 cilt

Maksim Gorki

Evrensel Basım Yay.

S.: 415

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap