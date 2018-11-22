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Sabahattin Ali’nin esrarengiz ölümü kitap oldu

Bugün bile ölümü hala tartışılan, tek parti döneminin ünlü şair-yazarı Sabahattin Ali’nin, ölümündeki ilginç detaylar kitap haline getirildi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 14:38..
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Yakın edebiyat tarihinin en ünlü yazar-şairlerinden olan Sabahattin Ali’nin, ölümüne ilişkin farklı bir yaklaşım Ordulu bir yazardan geldi.

Ordulu yazar Birol Öztürk, Sabahattin Ali’nin öldürülmesini biyografi-roman haline getirerek merak edilen konulara ilginç detaylarla romanlaştırdı.

ÖNEMLİ ESERLERE İMZA ATTI

2 Nisan 1948 yılında, 41 yaşında Kırklareli’de hayata gözlerini yuman, ‘Kürk Mantolu Madonna’ ve ‘Kuyucaklı Yusuf’ gibi eserleri ile günümüzde hala okunan ve saygı beslenen, şiirleri bestelenerek şarkı olarak söylenen yazar ve şair Sabahattin Ali, 1940’lı yıllarda yazı ve şiirleriyle tek parti ile muhalif oldu.

Sabahattin Ali’nin esrarengiz ölümü kitap oldu

MUHALİF YAZILAR KALEME ALDI

Yine bu dönemde yazar Nihal Atsız ile gerilim yaşayan, Aziz Nesin’le beraber çıkardığı Markopaşa Dergisi'nde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kalan Sabahattin Ali, davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye’den ayrılmak istedi.

ESRARENGİZ ÖLÜM

Bulgaristan sınırını geçmek isterken, kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Ancak bu ölüm hep şüpheli olarak kaldı.

Sabahattin Ali’nin esrarengiz ölümü kitap oldu

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