taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7029
Euro
6.4344
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
259.679

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

15 Temmuz'un yıldönümü nedeniyle mesaj paylaşan isimlerden biri de Şaban Dişli oldu.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

Darbe girişiminin bastırılmasıyla birlikte örgüte yönelik soruşturmalara hızlandı ve çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklandı.

Bu isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli oldu.

Mehmet Dişli'nin darbenin yönetiminde olan isimlerden birinin olması tepkilere neden oldu ve Şaban Dişli AK Parti'den istifa etti.

Dişli, istifasının ardından Lahey Büyükelçiliği'ne atandı.

Bu atama kararı tartışmaları yeniden alevlendirese Şaban Dişli görevinin başında.

Bugün 15 Temmuz'un 3. yıldönümü.

Şaban Dişli "Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadeleriyle 15 Temmuz'u andı.

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

İBB'deki üst düzey kadrolarda Karadenizli hakimiyeti haberi

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Ülkesine temelli dönen Suriyeli sayısı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Bakan eşi Pervin Ersoy'un tartışılan fotoğrafı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Kenan Sofuoğlu AK Parti'ye zarar verdi

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun simit hesabı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Süleyman Soylu'nun söylemleri Binali Yıldırım'a yaramadı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

AK Parti'nin reklam kampanyası işe yaramadı

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

İstanbul'u kaybettirenler arasında Mehmet Özhaseki de var

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Ali İhsan Yavuz'un etkisi

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Büyükçekmece'de Ekrem İmamoğlu'nun oyları yükseldi

Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

325
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

40
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

39
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

80
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

46
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir