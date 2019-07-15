Şaban Dişli 15 Temmuz'u andı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

Darbe girişiminin bastırılmasıyla birlikte örgüte yönelik soruşturmalara hızlandı ve çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklandı.

Bu isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli oldu.

Mehmet Dişli'nin darbenin yönetiminde olan isimlerden birinin olması tepkilere neden oldu ve Şaban Dişli AK Parti'den istifa etti.

Dişli, istifasının ardından Lahey Büyükelçiliği'ne atandı.

Bu atama kararı tartışmaları yeniden alevlendirese Şaban Dişli görevinin başında.

Bugün 15 Temmuz'un 3. yıldönümü.

Şaban Dişli "Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadeleriyle 15 Temmuz'u andı.

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