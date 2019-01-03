Sabancı ailesi Malta vatandaşlığı aldı

Malta Independent gazetesinin duyurduğu haber, hükümete bağlı resmi gazete tarafından da doğrulandı. Malta vatandaşlığı veren bireysel yatırımcı programı Citizenship by Investment kapsamında vatandaşlık alan isimlerin arasında, Sabancı ailesinden çok sayıda kişinin de olduğu duyuruldu.





SABANCI AİLESİNDEN 11 KİŞİ

Yıl sonu ülkeden vatandaşlık alan kişilerin isimleri resmi gazeteden duyurulurken, listede Sabancı ailesi mensubu 11 kişinin bulunduğu belirtildi.

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili iş adamı Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Suzan Sabancı Dinçer listede ilk sırada kendilerine yer bulurken, Sabancı ailesinden 9 kişi daha vatandaşlık alan isimler arasında.

Listede, ayrıca Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in eşi Faruk Bilen, çocukları Gözdem ve Gizem Bilen de var. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen'in serveti 1.2 milyar dolar, Suzan Sabancı Dinçer'inki ise 1 milyar doların üzerinde.

2017'DE DE VATANDAŞLIK ALMIŞLAR

Malta'dan vatandaşlık alan Sabancılar, yalnızca bu yıl ile de sınırlı kalmadı. 2017 yılında da vatandaşlık alan Sabancılar'da, kardeşlerin üç numarası olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da vatandaşlık alan isimler arasında.