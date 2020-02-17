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Sabancı, TEMSA'yı geri alıyor

Sabancı Holding ve Skoda ana ortağı PPF, TEMSA'yı yüzde yarı yarıya almak için niyet mektubu imzalaklarını açıkladılar.

AA | 17.02.2020 - 19:17..
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Finansal olarak sıkıntıya giren ve 25 Aralık'ta konkordato ilan edip üretimi durduran TEMSA'yı Sabancı Holding geri alıyor.

Sabancı Topluluğu ve Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

"SATIN ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

1968'DE FAALİYETE GEÇMİŞTİ

1968 yılında Sabancı Holdinig bünyesnde faalyete başlayan Temsa, geçtiğimiz Mayıs ayında 182 milyon 693 bin TL karşılığında, True Value Captal Partners'a satmıştı.

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