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Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi

Havacılık internet sitesi "Airhelp.com" 40'tan fazla ülkeden 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket sonucunda dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi.

AA | 13.05.2019 - 12:31..
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"Airhelp.com"un dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için "küresel havaalanı sıralaması" başlığı altında gerçekleştirdiği anket sonucunda, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 29. en iyi havalimanı seçildi.

DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANLARINDAN BİRİ SABİHA GÖKÇEN SEÇİLDİ

Dünyada en iyi bilinen ve en çok kullanılan 133 havalimanının bulunduğu listede, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 10 üzerinden 7,93 puan alarak 29. sırada yer aldı.

Ankette Sabiha Gökçen Havalimanına zamanında kalkış oranı için 7,8 puan, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.

Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi

DOHA 1'İNCİ, TOKYO HAVALİMANI 2'İNCİ OLDU

Anket kapsamında Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı birinci, Tokyo Uluslararası Havalimanı ikinci, Yunanistan'daki Athens Uluslararası Havalimanı ise üçüncü oldu.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanının, listede dünyanın önde gelen bazı havalimanlarını da geride bıraktığı görüldü.

Sabiha Gökçen, dünyanın 29. en iyi havalimanı seçildi

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