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Sabiha Gökçen en iyi 30 havalimanı arasında

40’tan fazla ülkeden ve 40 binden fazla yolcunun katıldığı dev ankette Sabiha Gökçen de tercih edilenler arasında yer aldı.

DHA | 13.05.2019 - 11:18..
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iToplam 133 havalimanının dâhil olduğu listede İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 10 üzerinden elde ettiği ortalama 7,93 puanla 29’uncu sırada kendisine yer buldu.

PUANLAR VERİLDİ

Yapılan ankette Sabiha Gökçen Havalimanı’na zamanında kalkış oranı için 7,8 puan verilirken, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.

Sabiha Gökçen en iyi 30 havalimanı arasında

AirHelp.Com’dan yapılan açıklamada yolcuların verdiği puanların yüzde 60’ını zamanında kalkış oranları, yüzde 20’sini havalimanlarında verilen servis hizmetinin kalitesi ve yüzde 20’sini de yemek alanları ve alışveriş noktalarının oluşturduğu belirtildi.

Sabiha Gökçen en iyi 30 havalimanı arasında

DOHA'DAKİ HAVALİMANI İLK SIRADA

Listede Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Havalimanı 10 üzerinden 8,39 puan alarak dünyanın en iyi havalimanı seçildi.

Tokyo’daki Haneda Havalimanı 8,39 puanla ikinci sırada, Yunanistan’ın Atina Havalimanı ise 8,38 puan ile üçüncü sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı listede Londra’da bulunan Heatrow Havalimanı, New York John F.Kennedy Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı.

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