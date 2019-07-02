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Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, "Övgüye Değer Havalimanı" ödülünün sahibi oldu.

AA | 02.07.2019 - 11:44..
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) , insan kaynakları alanında ''Övgüye Değer Havalimanı'' ödülüne değer bulundu.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından İSG, 2018 yılında insan kaynakları alanında yaptığı uygulamalarla ödüle layık görüldü.

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ödül törenine Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan katıldı.

ÖVGÜYE DEĞER BULUNDU

Avrupa'da bulunan en iyi havalimanlarının yanı sıra insan kaynakları ve engelli yolcu uygulamalarının da ödüllendirildiği törende Sabiha Gökçen Havalimanı, insan kaynakları konusunda yaptığı başarılı projelerle ''Yüksek Övgüye Değer Havalimanı'' ödülüne layık görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödül

"BİZİ DAHA FAZLA MOTİVE EDİYOR"

İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, konuya ilişkin, "Çalışanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Kurduğumuz sosyal kulüpler, eğitim organizasyonları, ünlü isimleri ağırladığımız Hayata Dair Sohbetler programımız gibi faaliyetlerimiz ACI tarafından övgüye değer bulundu. Bu ödüller bizi daha fazla motive ediyor. Tüm çalışanlarımıza ailemizin bir parçası oldukları için teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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