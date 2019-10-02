Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatları çok yüksek

Havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya.

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve 1 şişe suyun 46 liraya satıldığı ortaya çıktı. Yolcuların tepkiyle karşıladığı fiyatların daha da zamlanabileceği gündemde.

Kamuoyunda tepkilere neden olan bu fiyatların ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da gıda fiyatlarının oldukça yüksek olduğu belirlendi.

SİMİT 21 LİRA

Yolcular tarafından paylaşılan fişlerde, ısıtılmış simitin 21 liraya, açmanın 10 liraya, yeşil çayın ise 20 liraya satıldığı görülüyor.

Sabiha Gökçen'de su içmek isterseniz de işiniz çok zor.

1 ŞİŞE SU 9 LİRA

Küçük bir şişe suya 9 lira vermek zorunda kalıyorsunuz.

1 BARDAK KÜÇÜK ÇAY 10 LİRA

Uçak beklerken bir bardak çay içmek isterseniz 10 liraya gözden çıkarın.