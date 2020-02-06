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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

İniş yapmaya çalışan bir uçağın kontrolden çıkarak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuşlara yeniden açıldı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 08:51..
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması üzerine yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Gerçekleşen kaza sonrası, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmişti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇILDI

Kaza sonrası uçuşlara geçici olarak kapatılan havalimanının, bugün sabaha karşı saat 04.00'da yeniden uçuşlara açıldığı belirtildi.

Kaza yapan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

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