Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tekrar başladı

Dün akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini yapan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmeye çalışan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması üzerine yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Gerçekleşen kaza sonrası, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmişti.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA AÇILDI
Kaza sonrası uçuşlara geçici olarak kapatılan havalimanının, bugün sabaha karşı saat 04.00'da yeniden uçuşlara açıldığı belirtildi.
Kaza yapan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.