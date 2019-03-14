Sabiha Gökçen-Tavşantepe metrosu 2020'de

İhalesinin 2015 yılında yapıldığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı-Kaynarca (Tavşantepe) Metro Hattı'nın çalışmaları sürüyor.
PENDİK İLE SABİHA GÖKÇEN ARASI 15 DAKİKA OLACAK
Sabiha Gökçen-Tavşantepe metrosu 2020 tarihinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam 7,4 kilometre uzunluğa sahip proje tamamlandığında Tuzla İstasyonundan Tavşantepe İstasyonuna seyahat süresi 11 dakika, Kadıköy İstasyonuna ise 51 dakika olacak.
Pendik İstasyonu ile Sabiha Gökçen Havaalanı istasyonu arasındaki mesafe 15 dakika olacak.