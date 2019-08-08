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Sabiha Gökçen'de bal arısı operasyonu

Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O. ve Shebab Mazın A., 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısını yurt dışına çıkarmak isterken yakalandı.

İHA | 08.08.2019 - 13:29..
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Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Ürdün uyruklu 45 yaşındaki Muhammed Abdullah Issa O.ve ve Shebab Mazın A. Ürdün'e gitmeye hazırlanırken arama sırasında yakayı ele verdi.

BAVULDA DA ARAMA YAPILDI

Şüphe üzerine üzerinde durdurulan Issa O. ve ve Shebab Mazın A.'nın üzerinde ve bavulunda arama yapıldı.

Sabiha Gökçen'de bal arısı operasyonu

Sabiha Gökçen'de bal arısı operasyonu ViDEO

603 ADET BAL ARISI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, özel dizayn edilmiş 67 adet kutu ve kutular içerisine konmuş halde 603 adet bal arısı ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bal arıları muhafaza altına alınarak Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Arıları yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Sabiha Gökçen'de bal arısı operasyonu

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