Sabiha Gökçen'de korona nedeniyle uçuşlar durduruldu

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele devam ederken alınan tedbirler artırılmaya devam ediyor...

Son olarak ülkedeki yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG), konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"UÇUŞLAR GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN DURDURULMUŞTUR"

Açıklamada, "Bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yut dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur. Daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır." ifadeleri yer aldı.