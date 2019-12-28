Sabiha Gökçen'de yılbaşı yoğunluğu

Havalimanlarında yılbaşı yoğunluğu başladı.

Yeni yıl tatilini hafta sonuyla birleştirip İstanbul dışında geçirmek isteyen ve noel tatilini Türkiye’de geçiren vatandaşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Check-in işlemlerini yapmak isteyen yolcular zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Havalimanı ve havayolu görevlilerin aldığı önlemler sayesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına binerek uçuşlarını gerçekleştirdi.

YOLCULARIN YENİ YIL DİLEKLERİ

Ailesiyle Türkiye’ye gelen Baran Üçpınar adlı yolcu, “Yılbaşı tatili için geldik ve yılbaşından önce Diyarbakır’a geri dönüyoruz. İsveç’e geri dönüyoruz” dedi.

Evrim Uçurum adlı yolcu ise “İsviçre’den İstanbul’a tatile geldik. Yeni yılda kızların başarılarını, okulda başarılı olmalarını ve benim de yeni işime başlamayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Yolculardan Hakan Taşkıran da şunları söyledi: “Antalya’ya gidiyorum. Yeni yıl inşallah iyi olur. Arkadaşımın nişanı var ve ona gidiyorum sonra biraz da tatil yapıp geri döneceğim”















